23:50 7 февраля | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Россия представила Ирану ЧМ-2018 и Кубок конфедераций

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Во вторник, 7 февраля, в Тегеране состоялась презентация, посвященная туристическим возможностям городов-хозяев чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017. Предполагается, что оба турнира привлекут в Россию более ста тысяч туристов из Ирана. Презентацию организовало Федеральное агентство по туризму совместно с офисом Visit Russia.

На мероприятии выступили Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Иране Леван Джагарян и заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Конюшко. Выступающие отметили возросший поток иранских туристов в Россию, а также сообщили о планах в двустороннем порядке облегчить визовый режим. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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Материалы REN-TV

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