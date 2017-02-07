Россия представила Ирану ЧМ-2018 и Кубок конфедераций

Во вторник, 7 февраля, в Тегеране состоялась презентация, посвященная туристическим возможностям городов-хозяев чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017. Предполагается, что оба турнира привлекут в Россию более ста тысяч туристов из Ирана. Презентацию организовало Федеральное агентство по туризму совместно с офисом Visit Russia.

На мероприятии выступили Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Иране Леван Джагарян и заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Конюшко. Выступающие отметили возросший поток иранских туристов в Россию, а также сообщили о планах в двустороннем порядке облегчить визовый режим. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)