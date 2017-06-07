Роналду прибыл в расположение сборной Португалии

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду присоединился к сборной Португалии, которая ведет подготовку к Кубку конфедераций-2017, сообщает Record. Лидер чемпионов Европы уже имел разговор с главным тренером команды Фернанду Сантушем. 9 июня португальцы на выезде сыграют против Латвии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Отметим, всего в составе команды на данный момент находятся 24 футболиста:

вратари: Руй Патрисиу ("Спортинг"), Бету ("Спортинг"), Жозе Са ("Порту");

защитники: Седрик Суариш ("Саутгемптон", Англия), Нелсон Семеду ("Бенфика"), Пепе ("Реал", Испания), Бруну Алвеш ("Кальяри", Италия), Жозе Фонти ("Вест Хэм", Англия), Луиш Нету ("ЗЕНИТ", Россия), Элизеу ("Бенфика"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Д, Германия);

полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Виллиам Карвалью ("Спортинг"), Жоау Моутинью ("Монако", Франция), Андре Гомиш ("Барселона", Испания), Адриен Силва ("Спортинг"), Жоау Мариу ("Интер", Италия), Луиш Мигел Пиззи ("Бенфика");

нападающие: Бернарду Силва ("Монако", Франция), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Рикарду Куарежма ("Бенфика"), Криштиану Роналду ("Реал", Испания), Нани ("Валенсия", Испания), Андре Силва ("Порту").

В среду, 7 июня, главный тренер должен назвать имя одного, который не попадет в окончательную заявку на Кубок конфедераций. На турнире Португалия сыграет с Мексикой, Россией и Новой Зеландией.

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