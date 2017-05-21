 Роман Бабаев: "Мариу Фернандес не сыграет на Кубке конфедераций". ФУТБОЛ - Кубок конфедераций. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:41 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Роман Бабаев: "Мариу Фернандес не сыграет на Кубке конфедераций"

Мариу ФЕРНАНДЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Мариу ФЕРНАНДЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 30-го тура премьер-лиги с "Анжи" (4:0) заявил, что защитник армейцев Мариу Фернандес не сыграет в составе сборной России на Кубке конфедераций-2017.

– Мариу Фернандес не сыграет на Кубке конфедераций по состоянию здоровья. У него перелом носа, - передает слова Бабаева корреспондент "СЭ" Ярослав СУСОВ.

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Трансляция матча ЦСКА – "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Promesov

я так понимаю марио не хочет играть за сборную, а все это ради чтобы легом не считаться

18:09

Assorti

Давно пора конкретно заявлять о травме, надо было с Дзагой тоже так сделать. Может сейчас в норме был бы.

17:58

Slim Taller

А чего железную маску не изготовили?! Игнашевич два матча играл со сломанной клюшкой.

17:53

crazysun78

так у них сегодня, по заявлению кого там, игрок (не помню) и со сломанной играл...

17:51

serzheo

,

17:50

serzheo

Ну это нормально. Нечего гастрам в сборной страны делать.

17:50

zg

ГХМ,до КК как до Китая одним местом,а если ему гражданство присвоено только ради того,чтоб легом не считался,изъять паспорт и шел бы он лесом!

17:49