Роман Бабаев: "Мариу Фернандес не сыграет на Кубке конфедераций"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 30-го тура премьер-лиги с "Анжи" (4:0) заявил, что защитник армейцев Мариу Фернандес не сыграет в составе сборной России на Кубке конфедераций-2017.

– Мариу Фернандес не сыграет на Кубке конфедераций по состоянию здоровья. У него перелом носа, - передает слова Бабаева корреспондент "СЭ" Ярослав СУСОВ.

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Трансляция матча ЦСКА – "Анжи"