Роман Бабаев: "Мариу Фернандес не сыграет на Кубке конфедераций"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 30-го тура премьер-лиги с "Анжи" (4:0) заявил, что защитник армейцев Мариу Фернандес не сыграет в составе сборной России на Кубке конфедераций-2017.
– Мариу Фернандес не сыграет на Кубке конфедераций по состоянию здоровья. У него перелом носа, - передает слова Бабаева корреспондент "СЭ" Ярослав СУСОВ.
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Promesov
я так понимаю марио не хочет играть за сборную, а все это ради чтобы легом не считаться
18:09
Assorti
Давно пора конкретно заявлять о травме, надо было с Дзагой тоже так сделать. Может сейчас в норме был бы.
17:58
Slim Taller
А чего железную маску не изготовили?! Игнашевич два матча играл со сломанной клюшкой.
17:53
crazysun78
так у них сегодня, по заявлению кого там, игрок (не помню) и со сломанной играл...
17:51
serzheo
,
17:50
serzheo
Ну это нормально. Нечего гастрам в сборной страны делать.
17:50
zg
ГХМ,до КК как до Китая одним местом,а если ему гражданство присвоено только ради того,чтоб легом не считался,изъять паспорт и шел бы он лесом!
17:49