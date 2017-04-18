Реки и каналы Москвы, Казани и Санкт-Петербурга закроют на время Кубка конфедераций

Министерство транспорта подготовило приказ о запрете движения судов в пределах Казани, Москвы и Санкт-Петербурга с 1 июня по 4 июля в связи с проведением Кубка конфедераций-2017. Также предлагается закрыть акватории Большого и Пассажирского портов в Санкт-Петербурге и порта в Сочи. Будут запрещены стоянка и движение маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов. Обслуживающие суда и суда, привлеченные к мероприятиям Кубка конфедераций, не попадут под данный запрет.