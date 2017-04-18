18:48 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Реки и каналы Москвы, Казани и Санкт-Петербурга закроют на время Кубка конфедераций

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Министерство транспорта подготовило приказ о запрете движения судов в пределах Казани, Москвы и Санкт-Петербурга с 1 июня по 4 июля в связи с проведением Кубка конфедераций-2017. Также предлагается закрыть акватории Большого и Пассажирского портов в Санкт-Петербурге и порта в Сочи. Будут запрещены стоянка и движение маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов. Обслуживающие суда и суда, привлеченные к мероприятиям Кубка конфедераций, не попадут под данный запрет.

Дополнительная информация

http://www.mintrans.ru/documents/1324/#document_37972

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КОММЕНТАРИИ (3)
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zukunft

...установят блок-посты на дорогах на въезд-выезд...

20:07

Thomas_Boy

Правильно. Чтобы проклятые гейропейцы у нас все реки не выпили.

19:18

баламошка

Я было подумал, что потекут вспять.

19:01

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