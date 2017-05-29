Посол Португалии в России уверен: болельщикам на Кубке конфедераций нечего бояться

Посол Португалии в России Мариу Годинью де Матуш заявил, что на Кубок конфедераций-2017 планируют приехать несколько сотен португальских болельщиков. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля. Португалия сыграет в группе с Мексикой (18 июня, Казань), Россией (21 июня, Москва) и Новой Зеландией (24 июня, Санкт-Петербург).

- Я думаю, что абсолютно нечего болельщикам бояться, - цитирует де Матуша ТАСС со ссылкой на эфир "Говорит Москва". - Мы даже предпринимаем усилия для того, чтобы стимулировать наших болельщиков приехать в Россию. Я абсолютно уверен, что никакого страха они испытывать не должны. Я знаю, что уже несколько сотен приедет.

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