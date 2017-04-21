Полтавченко обеспокоен планами Минтранса закрыть реки к Кубку конфедераций

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил озабоченность по поводу планов Министерства транспорта РФ по закрытию рек города на время проведения матчей Кубка конфедераций-2017, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Андрея Кибитова. По его словам, в письме на имя главы Минтранспорта Максима Соколова, в частности, отмечается, что проектом Минтранса к запретным для плавания отнесена вся акватория Большого и Пассажирского портов Санкт-Петербурга, а также участки водных путей РФ в границах города. Кроме того, экскурсионные водные маршруты являются неотъемлемым элементом туристической отрасли города, а их отмена принесет имиджевые потери и убытки турфирмам. Также социальное напряжение может вызвать запрет на деятельность яхт-клубов и водомоторных клубов, которые попали в зону ограничений.

- Губернатор выражает крайнюю озабоченность появлением документа в данной редакции, так как это ставит под угрозу начинающийся туристический сезон в Петербурге, может серьезно ограничить права судовладельцев и принести масштабные убытки портовому бизнесу, - сказал Кибитов.

Санкт-Петербург примет три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017.