Плакаты с участниками Кубка конфедераций-2017 украсят Москву

Более 750 плакатов с футболистами-участниками Кубка конфедераций-2017 появятся в Москве, сообщает официальный сайт мэра столицы. Украсят плакаты изображения главного трофея турнира и талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки.

Плакаты будут размещены на гигантских рекламных щитах-суперсайтах (15x5 м), билбордах (3x6 м), щитах сити-формата, афишных тумбах и городских стендах. Размещение плакатов начнется после майских праздников.

Увидеть фото звезд футбола и символы турниров можно будет вдоль крупных дорог и вылетных магистралей, на центральных улицах города, а также возле стадиона "Открытие Арена", где пройдут три матча группового турнира и поединок за третье место Кубка конфедераций.