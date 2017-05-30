На арене ЦСКА стартовала продажа билетов на матч Россия - Чили

На арене ЦСКА стартовала продажа билетов на товарищеский матч Россия - Чили, информирует официальный сайт армейцев. Ранее ЦСКА и Российский футбольный союз (РФС) достигли договоренности о проведении этой встречи на стадионе красно-синих.
Игра состоится 9 июня и начнется в 19.00 по московскому времени. Билеты можно приобрести как онлайн, так и в кассах арены ЦСКА.
Подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После ночного приезда Игоря Акинфеева и Габулова в составе теперь 28 футболистов. Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 игроков должна быть оформлена не позднее 7 июня.
Напомним, после австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/stadium/v-kassakh-areny-cska-startovala-prodazha-biletov-na-rossiya-chili/
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