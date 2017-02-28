20:12 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Мануэль Нойер: "Кубок конфедераций в России подарит массу незабываемых впечатлений"

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Голкипер сборной Германии и "Баварии" Мануэль Нойер заявил, что Россия профессионально организует Кубок конфедераций, отметится гостеприимством и заполненными стадионами. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля, Германия сыграет в группе с Камеруном, Чили и Австралией.

– Кубок конфедераций станет профессиональным во всех отношениях турниром, который восхитит радушным гостеприимством, порадует заполненными стадионами и подарит массу незабываемых впечатлений, – цитирует сайт ФИФА Нойера. – Отличительная черта Кубка в том, что в нем участвуют лишь немногие избранные команды, добившиеся за последние годы больших побед на международной арене. Каждая игра, каждый турнир требует больших усилий. Всегда хочется показывать свой максимум.

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Материалы REN-TV

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