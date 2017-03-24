14:43 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Максим Соколов: "Не думаю, что Москве грозит транспортный коллапс"

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Министр транспорта Максим Соколов уверен, что Москва избежит транспортного коллапса во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Кубок конфедераций пройдет в этом году в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

- Не думаю, что столице грозит транспортный коллапс и есть необходимость в создании дополнительных выделенных полос, - цитирует ТАСС Соколова. - В Москве не такое большое количество гостей будет по отношению к общему туристическому потоку. Никаких тревог Кубок конфедераций и чемпионат мира не вызывают. Проведем.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4122619

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