Максим Соколов: "Не думаю, что Москве грозит транспортный коллапс"

Министр транспорта Максим Соколов уверен, что Москва избежит транспортного коллапса во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Кубок конфедераций пройдет в этом году в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

- Не думаю, что столице грозит транспортный коллапс и есть необходимость в создании дополнительных выделенных полос, - цитирует ТАСС Соколова. - В Москве не такое большое количество гостей будет по отношению к общему туристическому потоку. Никаких тревог Кубок конфедераций и чемпионат мира не вызывают. Проведем.