Константин Сарсания: "Кокорин еще может вернуться в состав сборной России к Кубку конфедераций"

Бывший спортивный директор "Зенита" и "Динамо" Константин Сарсания в интервью "СЭ" отметил, что футбольные качества нападающего Александра Кокорина никуда не делись, несмотря на то, что он не был вызван на Кубок конфедераций. По словам менеджера, игрок еще может попасть в состав сборной России.

– Кокорин не попал даже в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций. Верите, что Александр еще вернется на прежний уровень?

– У него есть практически все футбольные качества. Скорость, хорошая работа с мячом, он достаточно крепкий. Все это никуда не делось. Причина, наверное, в голове. Так что, думаю, еще может вернуться.(Виталий АЙРАПЕТОВ)

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