Гонщик Карякин примет участие в футбольном уроке о Кубке конфедераций в Екатеринбурге

18 мая в 11 городах-хозяевах чемпионата мира-2018 пройдет так называемый "футбольный урок". В нем примут участие футболисты, послы ЧМ-2018 и руководители регионов. Мероприятие посвящено Кубку конфедераций-2017, который стартует через месяц, а также популяризации активного образа жизни среди подрастающего поколения.

Как сообщает nakanune.ru, в Екатеринбурге организовать его помогут министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых мероприятий Сергей Тушин, президент "Урала" Григорий Иванов, а также посол ЧМ-2018, победитель "Дакара"-2017 в классе квадроциклов Сергей Карякин.