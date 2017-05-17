19:04 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Гонщик Карякин примет участие в футбольном уроке о Кубке конфедераций в Екатеринбурге

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18 мая в 11 городах-хозяевах чемпионата мира-2018 пройдет так называемый "футбольный урок". В нем примут участие футболисты, послы ЧМ-2018 и руководители регионов. Мероприятие посвящено Кубку конфедераций-2017, который стартует через месяц, а также популяризации активного образа жизни среди подрастающего поколения.

Как сообщает nakanune.ru, в Екатеринбурге организовать его помогут министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт,  заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых мероприятий Сергей Тушин, президент "Урала" Григорий Иванов, а также посол ЧМ-2018, победитель "Дакара"-2017 в классе квадроциклов Сергей Карякин.

Дополнительная информация

http://www.nakanune.ru/news/2017/05/17/22470193

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