Гильерме: "Очень хотел попасть в состав сборной России на Кубок конфедераций"

Вратарь сборной России Гильерме после тренировки сообщил, что он очень хочет сыграть на Кубке конфедераций, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Вратарь добавил, что сейчас нагрузка на тренировках достаточная высокая.

– Мотивация у меня высокая. Я очень хотел попасть в эту команду, сыграть на Кубке конфедераций. Это моя главная мотивация. Отдаю все силы на тренировках. Сейчас нагрузка достаточно высокая, особенно в первые дни.

Юрий Павлович – легенда "Локомотива", все его знают. Изменения тренера это не всегда хорошо.

После сбора Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России