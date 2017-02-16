00:27 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Гильерме: "Моя цель - быть в сборной России на Кубке конфедераций и чемпионате мира"

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Вратарь "Локомотива" Гильерме подчеркнул, что планирует в ближайшее время добиться приглашения в сборную России. Голкипер отметил, что для этого ему необходимо проявить себя во второй части чемпионата России.

– Кубок конфедераций – это важный тест для сборной перед чемпионом мира-2018, – цитирует клубная пресс-служба Гильерме. – У меня есть цель – быть в сборной России на этих турнирах. Весной мы должны показать хороший футбол и результаты, чтобы убедить тренеров сборной перед Кубком конфедераций. Другого пути нет.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14750

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