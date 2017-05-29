Георгий Джикия: "Вот взялся за биографию Пирло"

Защитник сборной России и "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" отметил, что в национальной команде старается общаться со всеми. По его словам, последнее время часто общается с Русланом Камболовым. Напомним, сборная России готовится в Австрии к Кубку конфедераций.
– Тарасов недавно сказал, что ребята присматриваются друг к другу. К вам тоже присматриваются?
– Скорее на первом и втором сборах присматривались. Сейчас лучше друг друга все знают. Быстро со всеми познакомились, представление имеем.
– С кем общаетесь ближе?
– Давно знаком с Миранчуком, еще по черкизовскому интернату. А так со всеми стараюсь общаться. Сейчас мы соседи с Камболовым, частенько заходим друг к другу, что-то обсуждаем. Не так давно познакомились, но много беседуем, мне интересно. Он хороший парень, ему есть что рассказать и подсказать. Очень мне помогает. Всякие жизненные моменты тоже обсуждаем.
– До книг, как хотели, добрались?
– Вот взялся за биографию Пирло. Когда есть время, по чуть-чуть читаю. Не могу сказать, что это мой главный кумир, но футболист действительно классный. А узнать, как большой мастер делает первые шаги и добивается успеха, всегда интересно.
– Какой момент особенно зацепил?
– Смешно было читать, как они над Гаттузо издевались. Жесткие там приколы. Запирали его на базе, чтобы на тренировку не выходил, еще что-то. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)
marksan
Ну-ну! Оборжаться можно от любознательности "наших" новых грузин!
22:35