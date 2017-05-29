Георгий Джикия: "Вот взялся за биографию Пирло"

Защитник сборной России и "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" отметил, что в национальной команде старается общаться со всеми. По его словам, последнее время часто общается с Русланом Камболовым. Напомним, сборная России готовится в Австрии к Кубку конфедераций.

– Тарасов недавно сказал, что ребята присматриваются друг к другу. К вам тоже присматриваются?

– Скорее на первом и втором сборах присматривались. Сейчас лучше друг друга все знают. Быстро со всеми познакомились, представление имеем.

– С кем общаетесь ближе?

– Давно знаком с Миранчуком, еще по черкизовскому интернату. А так со всеми стараюсь общаться. Сейчас мы соседи с Камболовым, частенько заходим друг к другу, что-то обсуждаем. Не так давно познакомились, но много беседуем, мне интересно. Он хороший парень, ему есть что рассказать и подсказать. Очень мне помогает. Всякие жизненные моменты тоже обсуждаем.

– До книг, как хотели, добрались?

– Вот взялся за биографию Пирло. Когда есть время, по чуть-чуть читаю. Не могу сказать, что это мой главный кумир, но футболист действительно классный. А узнать, как большой мастер делает первые шаги и добивается успеха, всегда интересно.

– Какой момент особенно зацепил?

– Смешно было читать, как они над Гаттузо издевались. Жесткие там приколы. Запирали его на базе, чтобы на тренировку не выходил, еще что-то. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

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