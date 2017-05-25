Фернанду Сантуш: "Два года назад меня спрашивали, зачем я вызвал Эдера. А теперь наоборот"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил, почему не пригласил на Кубок конфедераций-2017 форварда Эдера, забившего победный мяч в финале Euro-2016 французам. Также на турнир не приглашен полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш.

– Это вопрос рассмотрения, – цитирует A Bola Сантуша. – У нас очень много игроков. Мы начинаем отбор с 40 кандидатов, потом список сокращается до 30, до 23. Все зависит от результатов анализа данных, просмотра игроков. Мы делаем стратегический выбор. Тренеру всегда нелегко в такой ситуации. Но у меня была возможность поговорить со всеми игроками, включая Эдеру, которому я все объяснил. Два года назад меня в этой же комнате спрашивали журналисты, зачем я вызвал Эдера. Теперь все наоборот. Это закон жизни. Он и Ренату Санчеш принесли на Euro-2016 много радости португальскому народу. Но такова жизнь. Я отвечаю за выбор, который делаю.

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