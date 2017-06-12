Энтони Хадсон: "Новая Зеландия на Кубке конфедераций хочет выиграть хотя бы один матч"

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон остался недоволен игрой команды в товарищеском матче с Белоруссией (0:1). Игра стала для новозеландцев последней в преддверии старта Кубка конфедераций-2017.

- Мы разочарованы результатом. Команда Белоруссии сыграла очень хорошо, - цитирует "Прессбол" Хадсона. - Для нас этот матч был очень сложным. Боролись за результат, но самое главное, что не было травм. Мы сделали несколько замен, чтобы уберечь игроков и подготовить их к субботнему матчу против сборной России. В этом плане матч получился хорошим.

- Что вам понравилось в Белоруссии?

- Мы довольны тем, как удалось провести подготовку здесь. Понравились люди. Очень хороший уровень соперника, это классный тест для моей команды. Доволен тем, что мои ребята проявили характер в концовке матча.

- Насколько этот матч был важен для подготовки к субботней встрече с россиянами?

- Наша цель – дать возможность как можно большему количеству игроков провести на поле 90 минут, чтобы команда подошла к стартовому матчу Кубка конфедераций в хорошем физическом состоянии, в полной готовности. У нескольких игроков были микротравмы, поэтому мы провели замены, чтобы поберечь их. Хорошо, что обошлись без серьезных травм. Сейчас у нас пять дней на восстановление.

- Какой результат на Кубке конфедераций вы сочтете положительным?

- Это достаточно сложное время года для моей команды. Сезон в австралийской лиге, в которой играют наши футболисты, закончился, поэтому ребята находятся без игровой практики. Очень важно было подвести их хорошо к этому турниру. Мы хотим выиграть хотя бы матч на на Кубке конфедераций, чего команде еще не удавалось сделать.

Новая Зеландия примет участие в матче открытия Кубка конфедераций против сборной России (17 июня, Санкт-Петербург). Также ей предстоят поединки против Мексики (21 июня, Сочи) и Португалии (24 июня, Санкт-Петербург).

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