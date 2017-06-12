Энтони Хадсон: "Новая Зеландия на Кубке конфедераций хочет выиграть хотя бы один матч"

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон остался недоволен игрой команды в товарищеском матче с Белоруссией (0:1). Игра стала для новозеландцев последней в преддверии старта Кубка конфедераций-2017.
- Мы разочарованы результатом. Команда Белоруссии сыграла очень хорошо, - цитирует "Прессбол" Хадсона. - Для нас этот матч был очень сложным. Боролись за результат, но самое главное, что не было травм. Мы сделали несколько замен, чтобы уберечь игроков и подготовить их к субботнему матчу против сборной России. В этом плане матч получился хорошим.
- Что вам понравилось в Белоруссии?
- Мы довольны тем, как удалось провести подготовку здесь. Понравились люди. Очень хороший уровень соперника, это классный тест для моей команды. Доволен тем, что мои ребята проявили характер в концовке матча.
- Насколько этот матч был важен для подготовки к субботней встрече с россиянами?
- Наша цель – дать возможность как можно большему количеству игроков провести на поле 90 минут, чтобы команда подошла к стартовому матчу Кубка конфедераций в хорошем физическом состоянии, в полной готовности. У нескольких игроков были микротравмы, поэтому мы провели замены, чтобы поберечь их. Хорошо, что обошлись без серьезных травм. Сейчас у нас пять дней на восстановление.
- Какой результат на Кубке конфедераций вы сочтете положительным?
- Это достаточно сложное время года для моей команды. Сезон в австралийской лиге, в которой играют наши футболисты, закончился, поэтому ребята находятся без игровой практики. Очень важно было подвести их хорошо к этому турниру. Мы хотим выиграть хотя бы матч на на Кубке конфедераций, чего команде еще не удавалось сделать.
Новая Зеландия примет участие в матче открытия Кубка конфедераций против сборной России (17 июня, Санкт-Петербург). Также ей предстоят поединки против Мексики (21 июня, Сочи) и Португалии (24 июня, Санкт-Петербург).
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Новой Зеландии
Slim Taller
Какое 17-е место?! Проспись. 95-е место (подъём на 17 позиций) Новая Зеландия
23:13
Знаток1964
Мы хотим выиграть хотя бы матч на на Кубке конфедераций, чего команде еще не удавалось сделать.....На Россию что ли настроилась? Посмотрел рейтинг Фифа на сегодняшний день......Новая Зеландия 17 место.....да согласен....можно попробовать.....добиться исторической победы.
22:25