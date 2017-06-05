Джикия дернул мышцу и был заменен

Защитник сборной России Георгий Джикия получил повреждение в товарищеском матче с Венгрией. На 78-й минуте дебютант национальной команды выбил мяч из пустых ворот Игоря Акинфеева. Видимо, в этот момент он дернул мышцу бедра.

Джикия после помощи врачей вернулся на поле, но провел на нем меньше минуты и был заменен на Романа Шишкина. Напомним, что в первом тайме травму получил Роман Зобнин. По предварительной информации, у полузащитника подозрение на повреждение связок коленного сустава. Завтра ему предстоит пройти обследование в Москве.

Трансляция матча Венгрия - Россия //

У Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава