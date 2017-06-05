23:08 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Джикия дернул мышцу и был заменен

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Защитник сборной России Георгий Джикия получил повреждение в товарищеском матче с Венгрией. На 78-й минуте дебютант национальной команды выбил мяч из пустых ворот Игоря Акинфеева. Видимо, в этот момент он дернул мышцу бедра.

Джикия после помощи врачей вернулся на поле, но провел на нем меньше минуты и был заменен на Романа Шишкина. Напомним, что в первом тайме травму получил Роман Зобнин. По предварительной информации, у полузащитника подозрение на повреждение связок коленного сустава. Завтра ему предстоит пройти обследование в Москве.

Трансляция матча Венгрия - Россия //
У Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (3)
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bambey

спартачи здоровья вам, парни берегите себя

23:22

новодел

похоже их там физикой прегружают..

23:20

Юный Люцифер

Еще и Джикия... Ну как так?!

23:14