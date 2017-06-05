Джикия дернул мышцу и был заменен

Защитник сборной России Георгий Джикия получил повреждение в товарищеском матче с Венгрией. На 78-й минуте дебютант национальной команды выбил мяч из пустых ворот Игоря Акинфеева. Видимо, в этот момент он дернул мышцу бедра.
Джикия после помощи врачей вернулся на поле, но провел на нем меньше минуты и был заменен на Романа Шишкина. Напомним, что в первом тайме травму получил Роман Зобнин. По предварительной информации, у полузащитника подозрение на повреждение связок коленного сустава. Завтра ему предстоит пройти обследование в Москве.
Трансляция матча Венгрия - Россия //
У Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава
- Игорь Акинфеев
- Сборная России (футбол)
- Роман Шишкин
- Сборная Венгрии (футбол)
- Роман Зобнин
- Георгий Джикия
bambey
спартачи здоровья вам, парни берегите себя
23:22
новодел
похоже их там физикой прегружают..
23:20
Юный Люцифер
Еще и Джикия... Ну как так?!
23:14