Дмитрий Полоз: "Долго не забивал, но теперь должно пойти как надо"

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз, отличившийся в товарищеском матче с Венгрией (3:0), отметил, что гол должен помочь ему раскрепоститься. Напомним, что на клубом уровне форвард провел 40 матчей за "Ростов", забил 14 мячей и отдал 10 голевых передач.

– Очень рад, что забил. Долго не получалось, – сказал Полоз. – Теперь должно пойти. Матч получился хороший для всей команды. Кроме Ромы Зобнина... Желаю скорейшего выздоровления. Постепенно выходим через игры на новый уровень. Надо продолжать в том же духе. Но вопросы, конечно, еще есть. Тренерский штаб укажет на ошибки.

Сборную Чили не разбирали, но в ближайшие дни это сделаем. Понятно, что это очень сильная команда: все игроки техничные, хорошо играют в пас. Будет очень интересно с ними сыграть, проверить себя. С Видалем мы уже встречались, когда "Ростов" играл с "Баварией". (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

Матч Россия - Чили пройдет в пятницу, 9 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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