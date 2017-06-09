Денис Глушаков: "Зобнин? У нас многие травмированы, всех не хватает"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после матча с Чили (1:1) отметил высокий уровень одного из лидеров соперника Алексиса Санчеса. Также он признал, что команде не хватает каждого из травмированных футболистов.

– Почему не удалось остановить Санчеса в моменте с голевым пасом?

– Санчес очень хороший футболист, и у него креатив просто зашкаливает. Таких резких, техничных игроков мало. Но это футбол, где-то кто-то не добежал, не достраховал – и пропустили. Футбол складывается из этого.

– Сказывается ли отсутсвие Зобнина на поле?

– Отсутствие каждого футболиста сказывается. У нас много игроков травмированы, и их всех не хватает. (Павел ГУРЕВИЧ)

"СЭ" провел трансляцию матча Россия – Чили

Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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