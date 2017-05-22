Денис Глушаков: "Надеюсь, у сборной России на Кубке конфедераций все сложится так, как у "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, получивший приз лучшему игроку сезона на гала-вечере РФПЛ, отметил, что для него главной целью является удачное выступление на Кубке конфедераций-2017. По словам хавбека, игроки постараются передать сборной России эмоциональность.

Хочу поблагодарить всех тренеров, которые меня тренировали, благодаря им я получил эту премию, - отметил Глушаков. - Семья также очень важна для меня.

Я не думал о премии, просто играл в футбол, а дальше люди оценили мою игру и выбрали меня. Если я лучший игрок сезона, значит это лучший сезон в карьере, но жизнь на этом не останавливается, надо продолжать и двигаться вперед.

Лига чемпионов? Впереди еще Кубок конфедераций. Для меня сейчас это самое важное. Только потом будут Суперкубок и Лига чемпионов. Почему такой удачный сезон получился? Прежде всего, потому, что играла команда. Только благодаря команде ты можешь стать таким игроком. Один на поле ты не справишься.

- Как передать сборной эмоциональность "Спартака"?

- Нас будет шесть спартаковцев в сборной. Мы постараемся это перенести. И дай Бог, чтобы у сборной на Кубке конфедераций все сложилось так, как у "Спартака" в чемпионате.