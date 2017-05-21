Черчесов объяснил, почему вызвал в сборную России Тарасова, а не Денисова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему вызвал в национальную команду для подготовки к Кубку конфедераций Дмитрия Тарасова, а не Игоря Денисова. По словам наставника, полузащитник Локомотива очень активен в оборонительных действиях и заслужил свой шанс.

- Денисов? Ничего личного у меня нет. Мы с ним работали. Он свое решение принял в свое время. Дальше я жду действий, - отметил Черчесов в программе "После футбола". - Играет - пускай играет в "Локомотиве". Мы следим за всеми, не скидываем со счета и опытных футболистов, но мы не можем играть только опытными игроками, которые вдруг могут сдать. Тем более, есть Зобнин, Глушаков. Должны посмотреть, что будет дальше.

- В чем логика вызова Тарасова, а не Денисова?

- Тарасов намного активнее играет в оборонительных действия - вот в чем логика. Есть активность и количество, а есть качество. С этим нужно будет на сборах поработать. Ранее в сборной он получил травму, набрал форму. Наша задача - дать ему шанс. Он его заслужил. Ему тогда выплатили премиальные полностью. Так должно быть обязательно при мне в команде.

Кубок конфедераций-2017. Календарь турнира // Билеты на Кубок конфедераций-2017