Ангелос Постекоглу: "Австралия стала сильнее по сравнению с ЧМ-2014"

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу в интервью официальному сайту ФИФА заявил, что на Кубке конфедераций-2017 команда покажет свою фирменную игру. Австралия на групповом турнире сыграет Германией, Чили и Камеруном.

– Чего нам ждать от выступления команды на Кубке конфедераций?

– Мы пытаемся играть в своем фирменном стиле и не отказываемся от этого вот уже последние три года. На прошлом чемпионате мира он еще только зарождался. Хоть мы и попали в очень сложную группу вместе со сборными Чили, Голландии и Испании, мы смогли навязать соперникам свою игру, особенно в матчах против Чили и Голландии. Наверное, в этих двух встречах нам просто немного не повезло.

Но сейчас наша команда стала сильнее. На Кубке конфедераций мы не собираемся быть статистами. Мы будем пытаться играть в свой футбол – тот, в который играли последние три года, и мы будем равняться на лучших.

– Насколько стиль игры вашей команды отражает вашу футбольную философию?

– Наша манера игры отражает основополагающие принципы моей философии. Когда я встал у руля команды три года назад, то одной из моих задач было привить команде особый, присущий только ей стиль игры. Сборная Австралии должна думать на несколько ходов вперед – это ей больше подходит, ведь такова ментальность нашего народа. Мы никогда не сдаемся – в любом виде спорта, в том числе и в футболе. Именно в такой футбол я учу играть все команды, которые я тренирую, и национальной сборной это тоже касается.