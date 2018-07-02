Чичарито и Лаюн кардинально поменяли имидж к игре против Бразилии

Игроки сборной Мексики Чичарито (Хавьер Эрнандес) и Мигель Лаюн покрасили волосы в белый цвет к предстоящему матчу 1/8 финала чемпионата мира против Бразилии.

По всей видимости, футболисты решили подобным образом повернуть фортуну лицом к своей национальной команде. В последнем матче 3-го тура группового этапа "ацтеки" разгромно проиграли Швеции (0:3).

Бразилия – Мексика: чемпионат мира по футболу, 2 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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