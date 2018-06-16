Автогол сборной Нигерии после двух ударов головой хорватов!

Сборная Хорватии открыла счет в матче группового турнира чемпионата мира против Нигерии. Автогол на 32-й минуте забил нигериец Огенекаро Этебо. Он переправил мяч в свои ворота после двух ударов головой игроков сборной Хорватии.



Подача от углового флажка закончилась подправлением Ребича на Крамарича. Андрей нырнул рыбкой, однако неразрешимой для голкипера задачу сделал Этебо, неловким касанием переправивший мяч в ворота.

Хорватия - Нигерия: чемпионат мира по футболу, 16 июня 2018, онлайн-трансляция матча