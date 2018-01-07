Аль-Аттия начинает и выигрывает

Вчера в столице Перу Лиме стартовал ралли-рейд "Дакар", который в этом году отмечает свой 40-летний юбилей.

После прохождения всех технических формальностей к старту было допущено 188 мотоциклов, 103 автомобиля и 44 грузовика. Из 523 участников нынешнего "Дакара" – 114 дебютантов. А для 51 спортсмена, напротив, это уже как минимум 10-й по счету старт в легендарном ралли-рейде.

Дистанцию первого этапа "Дакара-2018" составили сравнительно короткие для ралли-рейда 271 км, из которых 31 км приходились на хронометрируемые спецучастки. Живописная трасса проложена вдоль побережья Тихого океана, а только в городке Иско – родине одноименного бренди – Участников гонки ждал короткий, но сложный спринтерский СУ в песчаных дюнах.

Toyota Hilux T1 Нассера Аль-Аттия.

Лидер Toyota Gazoo Racing и один из главных фаворитов гонки Нассер Аль-Аттия сразу продемонстрировал всю серьезность намерений. Катарский пилот (стартовый номер 301), выступающий на прототипе Toyota Hilux (T1), уверенно выиграл первый этап "Дакара-2018" и возглавил абсолютный зачет ралли-рейда.

Toyota Gazoo Racing Бернарда тен Бринке.

Второе место с отставанием в 25 секунд от лидера занимает другой экипаж Toyota Gazoo Racing – Бернард тен Бринке/Мишель Перен (стартовый номер 309). Третий экипаж на Toyota Hilux – в составе Жиниэля де Вильереса/Дирка фон Зитцевитца (#304) – расположился на шестой позиции. Практически идеальное начало "Дакара" для команды Toyota!

Toyota Hilux Жиниэля де Вильереса.

Успешно преодолев стартовое волнение, дебютировал в "Дакаре" и экс-главный тренер "Челси" и "Зенита" Андре Виллаш-Боаш. Португалец, также выступающий на пикапе Toyota Hilux (#346), в спокойном, уверенном темпе преодолел дистанцию первого этапа и расположился на солидном для дебютанта 46-м месте.

Toyota Land Cruiser 200 на трассе "Дакара".

Без сюрпризов пока обходится и в категории Production (T2), предназначенной для серийных автомобилей. После первого этапа в лидерах утвердились Кристиан Лавиэль и Жан-Пьер Гарсен, выступающие на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200. Другой заводской Land Cruiser 200 команды Toyota Auto Body, вверенный заботам японца Акиро Миуры и француза Лорена Лихтлойхера, прочно оккупировал вторую строчку в зачете Production.

Первый день "Дакара" не обошелся без аварий. Фото AFP

Сомнительная слава первого участника "Дакара-2018", угодившего в аварию, на этот раз достается ливанскому экипажу Жад Комэр – Антуан Искандер. Внедорожный BMW дебютантов гонки совершил несколько эффектных переворотов в дюнах и вынужден был сойти с дистанции. По крайней мере, пилот и штурман не пострадали.

Второй этап "Дакара-2018", проложенный в окрестностях Писко, обещает стать гораздо более сложным испытанием. Особую трудность 278-километровому отрезку дистанции, из которых 267 км приходятся на СУ, придает тот факт, что на этот раз автомобили выходят на старт этапа перед мотоциклистами, а значит ориентироваться по следам впереди идущих спортсменов будет невозможно.

Вчера. Лима - Писко. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель на Toyota Hilux T1 выиграли стартовый этап "Дакара"-2018. Фото AFP

Впрочем, лидер гонки Нассер Аль-Аттия (Toyota Hilux), открывающий трассу второго этапа, не боится сложностей.

"Если мы идем первыми по трассе, то это действительно довольно сложно, – признался пилот из Катара. – Но я полностью доверяю моему штурману Мэттью Бомелю. Уверен, мы сделаем все возможное для победы!"

Дакар-2018. 1-й этап Лима – Писко. 273 км (из них спецучастки 31 км)

Общий зачет

1. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 0:21.51

2. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – отставание 0.25

3. Николас Фукс/Фернандо Адриан Муссано (Перу/Аргентина) Borgward BX7 T1 – 0.34

4. Брюс Мензис/Питер Мортенсен (США) Mini JCW Buggy T1 – 0.38

5. Нани Рома/Алекс Браво (Испания) Mini JCW Buggy T1 – 0.53

6. Жиниэль де Вильерс/Дирк фот Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 0.54

7. Лусио Альварес/Роберт Хауи (Аргентина/Саудовская Аравия) Toyota Hilux T1 – 1.12

8. Микко Хирвонен/Андреас Шультц (Финляндия/Германия) Mini JCW Buggy T1 – 1.36

9. Якуб Прижигонски/Том Колсол (Польша) Mini JCW Buggy T1 – 1.45

10. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1 – 2.04

...31. Кристиан Лавиэль/Жан-Пьер Гарсен (Франция) F Toyota Land Cruiser 200 T2 – 7.18

...46. Андре Виллаш-Боаш/Рубен Фария (Португалия) Toyota Hilux T1 – 11.01