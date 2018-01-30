Карякин бросает вызов Гусеву

Долгожданная премьера "СЭ"! Лучший российский шахматист Сергей Карякин открывает эксклюзивный цикл авторских программ.

"Карякин бросает вызов" – известные люди из мира спорта и не только пытаются противостоять нашему гроссмейстеру и победить на его территории. Возможно ли такое?

Первый гость Сергея – знаменитый комментатор и журналист Виктор Гусев.

Кто еще станет звездным соперником Карякина – подробности здесь.