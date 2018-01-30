08:00 | ШАХМАТЫ

Карякин бросает вызов Гусеву

Сергей КАРЯКИН vs Виктор ГУСЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ" Сергей КАРЯКИН vs Виктор ГУСЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сергей КАРЯКИН vs Виктор ГУСЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Долгожданная премьера "СЭ"! Лучший российский шахматист Сергей Карякин открывает эксклюзивный цикл авторских программ.

"Карякин бросает вызов" – известные люди из мира спорта и не только пытаются противостоять нашему гроссмейстеру и победить на его территории. Возможно ли такое?

Первый гость Сергея – знаменитый комментатор и журналист Виктор Гусев.

Кто еще станет звездным соперником Карякина – подробности здесь.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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V0VaN

с макгрегором пусть сыграет, тому пофиг где бабло делать))

10:18

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Гарик Денисов как-то сыграл вничью со Свидлером. Но он откажется играть, так как он человек не публичный в целом. Но Петруччо его хвалил за умение ставить партию и логически мыслить.

10:09

Igrok Igorek

Пока полная хрень...

09:13

gekochuk

"..интересно, если Карякину бросит вызов Валуев, он ответит?." Ответит, если будут играть в "овцы-волки";)

08:15

shpasic

интересно, если Карякину бросит вызов Валуев, он ответит?

08:06