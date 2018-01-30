Карякин бросает вызов Гусеву

Долгожданная премьера "СЭ"! Лучший российский шахматист Сергей Карякин открывает эксклюзивный цикл авторских программ.
"Карякин бросает вызов" – известные люди из мира спорта и не только пытаются противостоять нашему гроссмейстеру и победить на его территории. Возможно ли такое?
Первый гость Сергея – знаменитый комментатор и журналист Виктор Гусев.
Кто еще станет звездным соперником Карякина – подробности здесь.
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V0VaN
с макгрегором пусть сыграет, тому пофиг где бабло делать))
10:18
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Гарик Денисов как-то сыграл вничью со Свидлером. Но он откажется играть, так как он человек не публичный в целом. Но Петруччо его хвалил за умение ставить партию и логически мыслить.
10:09
Igrok Igorek
Пока полная хрень...
09:13
gekochuk
"..интересно, если Карякину бросит вызов Валуев, он ответит?." Ответит, если будут играть в "овцы-волки";)
08:15
shpasic
интересно, если Карякину бросит вызов Валуев, он ответит?
08:06