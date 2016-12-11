Состоялась жеребьевка юношеских чемпионатов Европы

В Праге состоялась жеребьевка чемпионатов Европы среди юношей и девушек, которые пройдут в следующем году, сообщает пресс-служба РФБ.

Турнир среди девушек не старше 16 лет пройдет с 4 по 12 августа в Бурже. Сборная России в группе A сыграет с Испанией, Литвой и Польшей. В группе В померяются силами Чехия, Германия, Хорватия и Голландия, в группе С – Италия, Венгрия, Сербия и Румыния, а в группе D – Франция, Латвия, Турция и Белоруссия.

Турнир среди девушек не старше 18 лет пройдет с 5 по 13 августа в Шопроне. Российская команда в группе C будет противостоять Чехии, Литве и Словении. В группе A сыграют Испания, Сербия, Хорватия и Швеция, в группе B – Латвия, Венгрия, Турция и Греция, в группе D – Италия, Франция, Бельгия и Босния и Герцеговина.

Турнир среди девушек не старше 20 лет пройдет с 8 по 16 июля в Матозиньюше. Сборная России в группе D сразится с Голландией, Сербией и Турцией. В группе A выступят Испания, Бельгия, Польша и Швеция, в группе B – Италия, Литва, Португалия и Латвия, в группе С – Франция, Словения, Венгрия и Босния и Герцеговина.

Первенство Европы среди юношей не старше 16 лет состоится 11-19 августа в Подгорице. Сборная России в группе С встретится с Францией, Италией и Эстонией. В группе А выступят Литва, Сербия, Хорватия и Израиль, в группе В – Турция, Германия, Финляндия и Словения, в группе D – Испания, Латвия, Черногория и Швеция.

Наконец, в чемпионате Европы среди юношей не старше 20 лет сборная России выступит в дивизионе В. Турнир пройдет 14 - 23 июля в Оради. Сборная России в группе В сразится с Великобританией, Голландией, Словакией и Азербайджаном. В группе А выступят Финляндия, Польша, Бельгия, Белоруссия, Армения и Мальта, в группе С – Босния и Герцеговина, Грузия, Румыния, Македония и Албания, в группе D – Хорватия, Венгрия, Португалия, Ирландия, Косово и Молдавия. В плей-офф выходят по две лучшие сборные из каждой группы, а для попадания в дивизион А необходимо занять одно из трех первых мест.