«Колорадо» в матче группового этапа обыграл «Сент-Луис» — 2:1. Назем Кадри забросил победную шайбу в большинстве за секунду до окончания третьего периода. Результативным передачами отметились Габриэль Ландескуг и Натан Маккиннон.

Участники группового турнира проведут по одному матчу и определят посев мест в плей-офф. При равенстве показателей в квартетах выше будет тот, кто имел преимущество по проценту очков в регулярном чемпионате.