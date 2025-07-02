Экс-защитник «Вашингтона» Алексеев подписал контракт с «Питтсбургом»

Бывший защитник «Вашингтона» Александр Алексеев подписал контракт с «Питтсбургом», сообщает Puck Pedia.

Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон с зарплатой 775 тысяч долларов в год. С 1 июля 25-летний россиянин находится на рынке свободных агентов НХЛ.

В прошедшем сезоне Алексеев провел 8 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и 10 игр в плей-офф, не отличившись результативными действиями. Также на его счету 2 голевые передачи в 3 матчах за фарм-клуб «Кэпиталз» «Херши» в АХЛ.

Алексеев играл за «Вашингтон» с 2021 года. В 2018 году клуб выбрал его под 31-м номером драфта НХЛ.