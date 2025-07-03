Густав Нюквист стал игроком «Виннипега»

Бывший нападающий «Миннесоты» Густав Нюквист подписал контракт с «Виннипегом».

Как сообщает пресс-служба «Джетс», соглашение рассчитано на 1 год со средней зарплатой в размере 3,25 миллиона долларов.

В марте этого года 35-летний хоккеист был обменян «Нэшвиллом» в «Миннесоту» на выбор во втором раунде драфта 2026-го.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Нюквист провел 863 матча за «Миннесоту», «Нэшвилл», «Коламбус», «Сан-Хосе» и «Детройт» и набрал 531 (209+322) очко. Также на счету шведа 83 игры в плей-офф и 30 (6+24) очков.