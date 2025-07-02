Хоккей
2 июля, 13:23

Овечкин номинирован на гуманитарную премию ESPN имени Мухаммеда Али

Сергей Ярошенко

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин номинирован на гуманитарную премию ESPN имени Мухаммеда Али.

Данная премия вручается людям, которые оказали положительное влияние на общество посредством спорта. Россиянин номинирован за многолетнюю борьбу с раком у детей. Форвард поддерживает научные исследования в области онкологии и жертвует личные деньги на лечение детям.

Помимо Овечкина, на гуманитарную премию ESPN претендуют баскетболист Си Джей Макколлум и теннисистка Слоан Стивенс.

Вручение премии пройдет в Голливуде (США) 15 июля.

В сезоне-2024/25 «Вашингтон» дошел до второго раунда Кубка Стэнли, где уступил «Каролине» (1-4 в серии). На счету 39-летнего Овечкина 73 (44+29) очка в 65 матчах регулярного чемпионата и 6 (5+1) очков в 10 играх плей-офф.

6 апреля 2025 года Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, забросив 895-ю шайбу в ворота «Айлендерс». Прежнее лучшее достижение принадлежало Уэйну Гретцки (894).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости