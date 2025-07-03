«Колорадо» заключил контракт с 40-летним Бернсом

«Колорадо» объявил о подписании контракта с защитником Брентом Бернсом.

Соглашение 40-летнего игрока рассчитано на один год.

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 Бернс набрал 29 (6+23) очков в 82 матчах за «Каролину», в плей-офф — 5 (1+4) очков в 15 играх.

Всего в лиге канадец сыграл 1497 матчей за «Харрикейнз», «Сан-Хосе» и «Миннесоту» и набрал 910 (261+649) очков. Это восьмой результат среди защитников за всю историю. В Кубке Стэнли на счету Бернса 80 (24+56) очков в 135 играх.