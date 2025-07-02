Хоккей
2 июля, 11:51

Романов прокомментировал продление контракта с «Айлендерс»

Сергей Ярошенко

Защитник «Айлендерс» Александр Романов прокомментировал подписание контракта с клубом на восемь лет.

«Мы с моей женой очень гордимся тем, что будем частью организации «Айлендерс» в течение следующих восьми лет. Не могу дождаться, чтобы снова и снова надевать сине-оранжевую майку», — написал Романов в социальных сетях.

По данным TSN, общая сумма контракта Романова составляет 50 миллионов долларов, а его средняя годовая зарплата — 6,25 миллиона долларов.

25-летний россиянин выступает за клуб из Нью-Йорка с 2022 года. В прошедшем сезоне на счету защитника 64 матча в регулярном чемпионате, в которых он отметился 4 голами и 16 результативными передачами.

Александр Романов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
