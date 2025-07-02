«Эдмонтон» подписал контракт с Манджапане

Форвард Эндрю Манджапане подписал контракт с «Эдмонтоном», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним канадцем рассчитано на два года с кэпхитом 3,6 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Манджапане провел за «Вашингтон» 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 28 (14+14) очков. Также на его счету 2 (1+1) очка в 10 играх плей-офф.