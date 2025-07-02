Хоккей
2 июля, 06:39

«Эдмонтон» подписал контракт с Манджапане

Сергей Разин
корреспондент

Форвард Эндрю Манджапане подписал контракт с «Эдмонтоном», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним канадцем рассчитано на два года с кэпхитом 3,6 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Манджапане провел за «Вашингтон» 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 28 (14+14) очков. Также на его счету 2 (1+1) очка в 10 играх плей-офф.

Эндрю Манджапане
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ралпачан Фляйшманъ

    от кого прогнозы? от эксперта, который Фрица на пятый номер драфта предлагал менять? это уровень алехана, которого тут так неистово плюсуют - пукнуть посмачнее, а другие пусть наслаждаются ароматом D

    04.07.2025

  • Werewolf

    Ты так говоришь, как будто остальные команды без Ови по пол стадиона собирают. Будет вашик нормально играть, так же полный стадион будет

    03.07.2025

  • Сергей

    и это говорит пронька, у которого главная книга в жизни это "Одиссея капитана Блада" :rofl::rofl::rofl: а главные кумиры в спорте допингеры Бэйлз и братья Уильямс:joy::joy::joy:

    03.07.2025

  • Venitu

    а вас не смущвет, что "очевидно" лишь вам?

    03.07.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    У Проньки кончилась бутылка вискаря и он решил со всеми "попрощаться". Ну ничего, накопит на новый пузырь и снова "заглянет ненадолго". Русский народ всегда был великодушен к блаженным - кто-нибудь да пообщается с ним в следующий его приход.

    03.07.2025

  • Сергей

    пронька, как же мы тут без тебя!!! такой шут гороховый уйдет..... над кем сметься то будем !?!?

    03.07.2025

  • объективный Артём =)

    Мишаня тока не уходи, так конструктивно общались же. И как Макди без тебя будет? Только ты его за норм хокка воспринимал. Мы то знаем правду

    03.07.2025

  • объективный Артём =)

    Да да, еще какой якобы зашквар ты мне придумаешь? Живу в Мухасранске и пью квас?

    03.07.2025

  • объективный Артём =)

    Дезинфекция

    03.07.2025

  • Sport World

    лучше сгинь на века!

    02.07.2025

  • Сергей

    мак в очередной раз обосрался по полной в финале. Поэтому Коня получил один из трех сильнейших игроков этого розыгрыша. Беннет, Маршан и Бобровский. утенку еще много надо учиться )))

    02.07.2025

  • Женек10

    Артём, зачем тебе оно надо ?

    02.07.2025

  • объективный Артём =)

    Мишаня как тебе мои мысли? Вот это то, чем ты нас кормишь. Вроде бы и смешно, но чувства врядли положительные

    02.07.2025

  • объективный Артём =)

    Я тоже не понимаю. Как так? Одних, если играют не очень переводят в 4 звено и сокращают время. А другие бездарно распоряжаясь полным карт-бланшем и воруя время товарещей пользуются этим еще и предъявляя претензии партнерам. Фу таким быть.

    02.07.2025

  • объективный Артём =)

    Твой вратарь десятилетия такой воин регулярных чемпионатов как и пустострел Макдак. А конь в придачу с кубком Стенли у Ови и такая же тема у Васи говорит о том ху из ху. Обтекай болезный:grin:

    02.07.2025

  • Андрей Андрей

    Правильно,это мог сделать конечно Вася.

    02.07.2025

  • Maks

    Вот зачем его воскресили? -это главный вопрос. Насколько было спокойнее по сезону. Интересно, что Фифа теперь не пишет, как будто они поменялись.

    02.07.2025

  • Maks

    Очевидно, для чего ставили. Чтобы он пробил Бобровского в 6 матче серии, иначе было бы поражение на ноль.

    02.07.2025

  • объективный Артём =)

    Какие игроки? Мишаня не видел. Очевидно врут, шоб Макди принизить, завистники

    02.07.2025

  • объективный Артём =)

    Гол Сида, Ови рекордный и Васи Подкользина (первая) в финале без сомнения величайшие голы в истории каккея. Ну а Макди нужно сосредоточеться на унитазе, с запором не шутят. Не того полета птица. А в Италии решает Мелони, не зря Кузя с ней вкусняшкой поделился)

    02.07.2025

  • Макдэвиду надо в первую очередь сейчас сосредоточиться над выигрышем Олимпиады! Кубок Стэнли - это мелкая сошка даже на фоне Кубка Наций! А на фоне Олимпиады тем паче! Кубок Наций с блеском взят! С победным голом в овертайме, в матче двух Дрим-тим! Гол Коннора, наряду с голом Кросби - два самых статусных в этом веке! Надо теперь решать в Италии! Ну а потом уже, в статусе олимпийского чемпиона, можно будет подумать и о Кубке Стэнли.

    02.07.2025

  • Сергей

    В прошлом сезоне по опросам игроков НХЛ, заметьте , игроков, а не журналистов, чиеовников и лично проньки, Драйзатль был признан лучшим распасовщиком лиги.... Это по поводу того, что Драз не создает партнерам голевые моменты.

    02.07.2025

  • Надежды юношей питают...

    02.07.2025

  • Возможно он знает от Рабинера о скрытых резервах)

    02.07.2025

  • объективный Артём =)

    Наф))

    02.07.2025

  • VeryOldLazy

    Мда... ремиссия закончилась не начавшись(( При таких раскладах санитары вновь лишат нас ... увлекательного общения)

    02.07.2025

  • объективный Артём =)

    Мне уже кажется, шо сам Макдак балагурит)

    02.07.2025

  • Андрей Андрей

    я давно думаю надо было им Крысу ловить,жалко не успели.

    02.07.2025

  • Андрей Андрей

    Так,кто сегодня от имени Прони Прокопыча строчит?

    02.07.2025

  • объективный Артём =)

    Просто это тот хоккеист, который в финале больше Макди может забить, играя в три раза меньше. Макдаку до Васи, почти так же как до Драйза псы: а я бы предпочел видеть не Скиннера, а как Пронька хоть раз за базар свой отвечает, но понимаю шо не суждено

    02.07.2025

  • Андрей Андрей

    Вождь Виниту,ты прав,в защите играть было некому,какая атака?

    02.07.2025

  • По Подколзину - меня весь ПО мучил вопрос за какие привелегии физрук Кноблах ставит его в состав? И ответа я так и не нашёл! И почему Скиннер сидит в запасе? Я бы предпочёл видеть в составе Скиннера! Для меня Подколзин это синоним Костина. Такое же дерево. Креатива почти ноль. Моя душа лежит к более креативным игрокам, и Скиннер в этом плане намного сильнее!

    02.07.2025

  • объективный Артём =)

    Ну моменты. Макдак ваще не создает, а Драйз создает

    02.07.2025

  • объективный Артём =)

    Овца рекорд побил, матчи останавливают, бабки собирают. А Макдак в международке на самовозке прокатился и в НХЛ 2 раза грязный Гарри его до финала довез с судейками вместе, но даже при этом "не шмогла".Если бы Подкользину время Макди далиб, то он больше очей настругал бы. Для всех очевидно. Да и Драйз сильней явно, все знают. Паспорт прост не тот

    02.07.2025

  • Овца нигде и никогда не давал результат, где были сильные соперники! Не только против Каролины в этом году, но абсолютно всегда, на протяжении всей карьеры! Поднимите его статистику на Олимпиадах против топовых сборных! Почему он наколдырил в этом сезоне 43 гола, и куда пропала его прыть в серии против Каролины?) Он что, резко забивать разучился?)) И так вся карьера!)) Ему подогнали в Вашингтон элитный состав, который взял 3 Президентских Кубка, но как начинался ПО, так шёл неизменный вылет! Потому что как раз сильного тащера клубу не хватало! Овца в ПО буквально растворялся на льду! Как итог - его даже Макдэвид в этом году объехал по набранным очкам! А парню только 28 лет! Лет через 20-30 Овечкина вообще в топ-100 бомбардиров Кубка Стэнли не будет! Как и нет его в топах на Олимпиадах и Кубках мира!

    02.07.2025

  • объективный Артём =)

    :grin::grin::grin:Заполыхал шоли? Оно и не мудрено, когда любимка любимая разваливает команду и не оправдывает выданные авансы. Скоро люди шептаться будут...

    02.07.2025

  • объективный Артём =)

    Каэш, проиграл финал. Секондари для Проньки, а не для финала. И это в финале, где главный тренер и пол команды друзей одноклассников, которыми он себя окружил. Против Ови он таракашка)

    02.07.2025

  • объективный Артём =)

    Ну смотри: Драйз создает, Макди не создаёт. Вот мой аргумент, парируй. И Вася 15-16 моментов создает, парируй

    02.07.2025

  • Это ты чушь не неси! Подними статистику! Где пустые трибуны? В каком сезоне? Там в НХЛ всегда и везде заполняемость от 90 % и выше!

    02.07.2025

  • объективный Артём =)

    Что Макдак показал против Флориды?

    02.07.2025

  • Макдэвид в каждом матче создаёт партнёрам 3-4 голевых момента! Покажите мне хоть один матч в котором Подколзин делает нечто похожее?) Или покажите мне как Драйзайтль создаёт парнёрам голевые моменты?) Где это можно увидеть?) По Подколзину - моё мнение, что он не нужен Эдмонтону, проку от него не много. Но за 1 рубль и для 4 звена сгодится. Его игра меня не очень впечатляет, он дубоватый игрок.

    02.07.2025

  • roughboy

    не неси чушь, пожалуйста. у флориды до финалов кубка были полупустые трибуны. всегда удивлялся, что там народ на матчи не ходит. у аризоны, баффало тоже большие проплешины на трибунах. ты хоть матчи смотри, а не только новости на СЭ на вашингтон ваще никто не ходил до овечкина

    02.07.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Несомненно, состава лучше лига еще не видела:rofl::rofl: Сплотить ряды вокруг пустострела-бестрофейника! Выдать ему конькобежные коньки новой модели! Так победим!

    02.07.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    В этом плове у ДНА, если не брать первое звено + фашизда и защей: на первом месте - Перри (аж с 10 голами, 2й в команде вообще по голам, с 14 очками) Второе место - Кейн (12 очков) Четвертое - Браун (9 очков) Шестое - Арвидсон (7 очков, но в 15 матчах) ======================== :sunglasses: В итоге имеем: Кейн, Браун, Перри, Арвидсон минус. Манджипани плюс (у которого 2 очка в 10 матчах). Также Экхольм - 35 лет, Хайман - 33 года, Драйзу уже 30ник, все лидеры стали старее. Но Пронька орет, что команда сильна, как никогда:rofl::rofl::rofl:

    02.07.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Хотелось бы, чтобы Чмокопронька не выбирала себе любимок-пустострелов и не выгораживала их потом всю карьеру. Если Подколзин за миллион долларов играет по 1 минуте в матче и забивает в финале больше, чем главный пустострел Маккряк, играющий по 30 минут - то вопросы вырисовываются к Маккряку, а не Драйзу. Тем более, что у Маккряка всегда лучшие партнеры (типа РНХ и Хайман), а Драйз играет с оставшимся сбродом, который остался в нижних звеньях. В итоге что мы видим? Что по очкам Драйз равен Маккряку, но голов значительно больше, стоит на первом месте в плов Дна. И плюс-минус у него лучше В итоге, как всегда. Утка провалила финал, а виноват фашизд-клюшкарь из 2го звена и ноунеймы из 3го

    02.07.2025

  • Хотелось бы, чтобы российское комьюнити избавлялось от ура-патриотизма. Это очень стрёмное качество. Все проблемы России как раз из за него! Если Овечкин балласт и не про хоккей, то надо прямо и честно об этом говорить, а не упиваться квасным патриотизмом. Как бы я не любил Эдмонтон, мне это не мешает прямо и открыто говорить, что Бушар и Драз провалили ключевые эпизоды финала! Один не закрыл борт, другой не побежал вовремя отрабатывать в защиту.

    02.07.2025

  • Что Овца показал против Каролины?

    02.07.2025

  • Сергей

    А еще были прогнозы про 10 КС подряд..... и 100 голов и 250 очков Коннора МакДэвида.....

    02.07.2025

  • Сергей

    И Коннор, и Леон были не оптимально готовы. =============== И так 10 лет подряд.....Однако, тенденция.....:joy::joy::joy:

    02.07.2025

  • Venitu

    Если бы не травма Фехервари, Овечкин был бы со вторым кубком

    02.07.2025

  • Сергей

    :rofl::rofl::rofl::rofl::thumbsup:Кубок Конфы как раз утешительный приз для вечного лузера утенка)))

    02.07.2025

  • Andrew_BD

    Да. Вот только Мэнджи и играл в 4-й тройке значимую часть времени, потому что не впечатлил выше. Потом больше в третьей был, но тоже не оправдал ожиданий (хотя там это не только от него зависело). Навыки у него есть, с отдачей проблем нет, да и человек хороший. Но сколько моментов запарывал... И не решал. Отдельные ключевые голы забивал, но ожидали явно большего. И не скрывали разочарования. Нисходящий тренд в его карьере все-таки продолжился, если смотреть на стату. Бовилье - жаль, что не продлили. Он вносил искорку и мог решить эпизод. Но, видимо, опять же, ждет большего и от более молодого. Ему тоже всяческих успехов.

    02.07.2025

  • РНХ-Мак-Хайман Капанен-Драй-Манджапани Фредерик-Хенрик-Янмарк Подколзин-Томашек/Райли-Савуа/Джонс Бушар-Экхольм, Нерс-Стетчер/Эмберсон, Кулак-Уолман Скиннер-Пикард Этот состав как минимум не слабее прошлых двух сезонов, и вполне можно идти в финал и бороться за Кубок. Эдмонтон по котировкам наверняка будет фаворитом №1. Самая главная трудность даже не соперники-читтеры типа Флориды, а необходимость доехать до финала без травм. Если бы Нефть была без травм, убеждён Флорида не сдюжила бы. 2-3 человека минус очень сильно подорвали силу Нефти. И Коннор, и Леон были не оптимально готовы.

    02.07.2025

  • N.A.F.1974

    Да.Негусто.И играл по 13 минут в среднем.В основном с Эллером и иногда с Даудом.Отсюда и статистика.В другой роли\с другими партнерами и результативность увеличится.Почти уверен.Хоккеист хороший.Просто не вполне подошел.Вообще по сезону и он и Эллер и Рэдиш не заслуживают какой то большой критики,но для того кто смотрел игры ходы выглядят довольно очевидными.А третье звено да.Весь сезон боролось.Бовилье понравился.Наверное единственный(из UFA) кого можно оставить.Без переплаты разумеется.Но не факт что так будет.Сейчас одна из главных интриг-где окажется Элерс.

    02.07.2025

  • А ты в курсе, что трибуны НХЛ в принципе забиты под завязку на всех стадионах? И будут забиты вне зависимости от наличия там Овечкина! Люди не дураки! Им твой фиктивный рекорд триста лет не нужен! Вашингтонская фанатская база хочет конкурентный клуб! И все прекрасно видят, что Оевчкин пассажир, и что эта история не про хоккей!

    02.07.2025

  • Есть! 2 выигрыша Конфы! И 2 поражения от клуба-читтера в финале! И 2 раза в финале Эдмонтон играл без ведущих игроков, из-за травм! А многие спецы из этого сайта писали, что Эдмонтон не выйдет даже в ПО! А над моим прогнозом, что клуб будет в финале - смеялись!)

    02.07.2025

  • roughboy

    ты каждый год это пишешь, но кубка все нет

    02.07.2025

  • Нулячая овца будет лить во вью, что команда идёт за Кубком, но этот эгоист прекрасно и сам знает, что с ним команда никуда не идёт! Что он обуза для команды, и что его история не про хоккей! Нормальный мужик не подставлял бы пацанов, а ушёл бы и дал ребятам дышать и бороться за победу. Могли бы легко на место Овцы и Коннора взять! В такую то команду! И вперёд за Кубком! Кербери всё по уму сделал, оставалаось только на место главного тащера поставить реальную звезду, в расцвете сил!

    02.07.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Пронькье, от твоего заболевания "хроническая овечкинофобия" есть только одно средство - лоботомия. Можно ещё попробовать и обычные клизмы, но это кроме ан. удовлетворения не принесёт тебе пользы.

    02.07.2025

  • roughboy

    на данный момент, Вашики - это не про кубок, а про деньги. пока пенс играет, они собирают полные трибуны и владелец гребет деньги лопатой. тока он уйдет и стадион наполовину опустеет и начнутся убытки. и так будет кого бы они на эти 10 лямов не пописали, т.к. у любого звездного новичка не будет никаких исторических гонок, ради которых зрителям стоит ходить...

    02.07.2025

  • Вашингтону и в этом году балласт в виде Овечкина будет мешать, до его отъезда оттуда. С ним команда на титул не претендует, кого не подписывай! 10 млн платёжки пенсу - это финиш!

    02.07.2025

  • Вашингтон собрал отличную банду в том году, и тренер сработал норм, но команду тащит на дно престарелый седой пассажир, который оказался балластом в серии против Каролины. Потому что этот пассажир никогда не умел играть против команд, лишающих тебя чистого льда. И Каролина из таких команд. Манджапане там смотрелся органично, стата за сезон отличная для его роли, учитывая, что он не играл толком в большинстве! С большинством был бы полтос! В целом игрок может прибавить и раскрыться в Нефти с более мастеровитыми партнёрами. Тем более мы помним его MVP на ЧМ! Надежда, что Манджапане и Фредерик выйдут на свой лучший уровень. И что молодёжь вольётся в состав, Райли, Савуа.

    02.07.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    А главного лузера современности не убрали, а значицо опять кирдык. Факт. :hugging:

    02.07.2025

  • Andrew_BD

    28 очков в 81 матче - мизер. вообще, 3 тройка (с учетом ротации) не впечатляла. Боттом меняют сильно. Эллер стал сенатором, Рэддиш копом, Мэнджи нефтяником. Еще Бовилье без команды пока. Бэр на островах, АА без контракта.

    02.07.2025

  • По структуре норм состав вырисовывается. Убрали, всех травматов, старичков, абьюзеров. Кейна, Арвидссона, Перри, Брауна, Клингберга.

    02.07.2025

  • Андрей Андрей

    Ну и хорошо,в Вашингтоне толку от него было мало.

    02.07.2025

  • VeryOldLazy

    Этта как? Не убедил Карби?) Андрей, чё там было, по зряплате не сошлись?))

    02.07.2025

