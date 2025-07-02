«Баффало» подписал контракт с вратарем Лайоном на два года

«Баффало» объявил о подписании контракта с вратарем Алексом Лайоном.

Соглашение рассчитано на 2 года, средняя годовая зарплата хоккеиста составит 1,5 миллиона долларов.

Прошлый сезон 32-летний голкипер провел в «Детройте». На его счету 30 матчей, в которых он одержал 14 побед, пропускал в среднем 2,81 шайбы за игру и отразил 89,6 процента бросков.

Ранее Лайон выступал за «Филадельфию», «Каролину» и «Флориду».