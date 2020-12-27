Пике и Касильяс получили премию Globe Soccer Awards за карьеру в футболе

Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил специальную премию Globe Soccer Awards за достижения за свою карьеру в футболе. Аналогичной почетной награды был удостоен бывштй голкипер «Реала» Икер Касильяс.

33-летний Пике выигрывал 8 раз чемпионат Испании, по 6 раз побеждал в Кубке и Суперкубке страны, трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Испании он побеждал на чемпионате мира и чемпионате Европы.

39-летний Касильяс становился чемпионом Испании (5 раз), обладателем Кубка (2), Суперкубка страны (4). Побеждла трижды в Лиге чемпионов, дважды — в Суперкубке УЕФА, становился победителем Межконтинентального кубка и клубного чемпионата мира.

Со сборной Испании он дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз — чемпионат мира.