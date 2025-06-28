Футбол
28 июня, 13:33

«Барселона» выплачивает последние долги по зарплате Месси, Бускетсу и другим игрокам

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Барселона» завершает процесс выплаты задолженностей по зарплате за 2020 год, сообщает Sport.es.

Последний платеж в размере 16 миллионов долларов должен быть произведен 30 июня. Эта сумма будет разделена между всеми игроками и тренерами, которые согласились отложить получение зарплаты в 2020 году. Среди них — Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба, Усман Дембеле, Антуан Гризманн и другие.

Отмечается, что самый крупный долг у «Барселоны» перед Месси — его финальный платеж составит 5,95 миллионов евро. Представители бывшего нападающего клуба подтверждают, что «Барселона» выполнила свои обязательства должным образом.

Антуан Гризманн
Жорди Альба
Лионель Месси
Серхио Бускетс
Усман Дембеле
ФК Барселона
  • bvp

    Наделали безумных зарплат, и до сих пор расплачиваются.

    28.06.2025

  • serkonol

    не понимаю, зачем клубы подписывают огромные контракты. собрались бы ведущие клубы и договорились, что контракты небольшие, а вот бонусы, как вы написали мега.

    28.06.2025

  • serkonol

    лишь пике на деле доказал свою любовь барсе. В ноябре 2022 года сообщалось, что Жерар Пике простил «Барселоне» 52 миллиона евро долга по зарплате.

    28.06.2025

  • Rutozid

    Cтратегия Бартомеу по принципу "после меня хоть потоп" почти закрыта. За это время умудрились взять пару чемпионств в стиле забытых прошлых времен - исключительно на мастерстве своих молодых воспитанников. Хочется верить, что эта стратегия станет основной, а космические зарплаты будут компенсировать хитрыми бонусами (выступай 5 лет на максимуме с топ-показателями и трофеями - будет мегабонус).

    28.06.2025

