«Барселона» выплачивает последние долги по зарплате Месси, Бускетсу и другим игрокам

«Барселона» завершает процесс выплаты задолженностей по зарплате за 2020 год, сообщает Sport.es.

Последний платеж в размере 16 миллионов долларов должен быть произведен 30 июня. Эта сумма будет разделена между всеми игроками и тренерами, которые согласились отложить получение зарплаты в 2020 году. Среди них — Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба, Усман Дембеле, Антуан Гризманн и другие.

Отмечается, что самый крупный долг у «Барселоны» перед Месси — его финальный платеж составит 5,95 миллионов евро. Представители бывшего нападающего клуба подтверждают, что «Барселона» выполнила свои обязательства должным образом.