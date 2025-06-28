Девять футболистов могут покинуть «Атлетико» этим летом

В преддверии нового сезона состав «Атлетико» может измениться: клуб может покинуть девять футболистов, сообщает Marca.

Сесар Аспиликуэта, Аксель Витсель и Рейнилду точно уйдут из «Атлетико», так как срок их контрактов заканчивается. Анхель Корреа и Родриго Рикельме также близки к тому, чтобы покинуть клуб, несмотря на действующие соглашения.

«Атлетико» готов продать Самуэля Лино и Науэля Молину, чтобы получить солидную сумму.

Неопределенно будущее Конора Галлахера: он может вернуться в АПЛ, если поступит предложение.

Также под вопросом будущее Родриго Де Пауля в «Атлетико»: переговоры о продлении его контракта не дали результатов.