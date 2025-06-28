«Вильярреал» продлил контракт с Ромеро
«Вильярреал» сообщил о продлении контракта с защитником Карлосом Ромеро до лета 2029 года.
В прошлом сезоне футболист играл за «Эспаньол» в аренде. В 35 матчах сезона-2024/25 Ромеро забил два гола и сделал одну голевую передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|7
|6
|1
|0
|21-5
|19
|
2
|Реал
|7
|6
|0
|1
|16-8
|18
|
3
|Вильярреал
|7
|5
|1
|1
|13-5
|16
|
4
|Эльче
|7
|3
|4
|0
|10-6
|13
|
5
|Эспаньол
|7
|3
|3
|1
|10-9
|12
|
6
|Бетис
|7
|3
|3
|1
|11-7
|12
|
7
|Атлетико
|7
|3
|3
|1
|14-9
|12
|
8
|Хетафе
|7
|3
|2
|2
|8-9
|11
|
9
|Атлетик
|7
|3
|1
|3
|7-8
|10
|
10
|Севилья
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|
11
|Алавес
|7
|2
|2
|3
|6-7
|8
|
12
|Валенсия
|7
|2
|2
|3
|9-12
|8
|
13
|Осасуна
|7
|2
|1
|4
|5-7
|7
|
14
|Овьедо
|7
|2
|0
|5
|4-12
|6
|
15
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|
16
|Сельта
|7
|0
|5
|2
|6-9
|5
|
17
|Р. Вальекано
|7
|1
|2
|4
|7-10
|5
|
18
|Мальорка
|7
|1
|2
|4
|6-11
|5
|
19
|Леванте
|7
|1
|2
|4
|11-14
|5
|
20
|Жирона
|7
|0
|3
|4
|3-16
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|22:00
|
Осасуна – Хетафе
|- : -
|4.10
|15:00
|
Овьедо – Леванте
|- : -
|4.10
|17:15
|
Жирона – Валенсия
|- : -
|4.10
|19:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|4.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|5.10
|15:00
|
Алавес – Эльче
|- : -
|5.10
|17:15
|
Севилья – Барселона
|- : -
|5.10
|19:30
|
Эспаньол – Бетис
|- : -
|5.10
|19:30
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|5.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|8
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|6
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|П
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|
|
Луис Милья
Хетафе
|4
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|5
|1
|2
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|1
|2
|
|
Александр Серлот
Атлетико
|6
|1
|2
Новости