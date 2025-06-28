«Вильярреал» продлил контракт с Ромеро

«Вильярреал» сообщил о продлении контракта с защитником Карлосом Ромеро до лета 2029 года.

В прошлом сезоне футболист играл за «Эспаньол» в аренде. В 35 матчах сезона-2024/25 Ромеро забил два гола и сделал одну голевую передачу.