17:30 2 апреля | Футбол — Германия

"Боруссия" из Менхенгладбаха сообщила об уходе Хеккинга по окончании сезона

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Главный тренер "Боруссии" (Менхенгладбах) Дитер Хеккинг покинет команду по окончании сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Преемник специалиста пока не называется. Со следующего сезона с командой будет работать новый главный тренер, его имя станет известно позже. 54-летний Дитер Хеккинг был назначен главным тренером в декабре 2016 года.

"Боруссия" занимает пятое место в чемпионате Германии - 47 очков в 27 играх.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/germany/

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