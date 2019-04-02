"Боруссия" из Менхенгладбаха сообщила об уходе Хеккинга по окончании сезона

Главный тренер "Боруссии" (Менхенгладбах) Дитер Хеккинг покинет команду по окончании сезона, сообщает официальный сайт клуба.

BREAKING: Dieter #Hecking will not continue as head coach following the 2018/19 season. A new coach will be appointed for the next campaign.#DieFohlen pic.twitter.com/CIZrYEcRrP – Gladbach (@borussia_en) 2 апреля 2019 г.

Преемник специалиста пока не называется. Со следующего сезона с командой будет работать новый главный тренер, его имя станет известно позже. 54-летний Дитер Хеккинг был назначен главным тренером в декабре 2016 года.

"Боруссия" занимает пятое место в чемпионате Германии - 47 очков в 27 играх.

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