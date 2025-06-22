Футбол
22 июня, 13:39

Романо: «Байер» договорился о переходе защитника «Ливерпуля» Куансы

Руслан Минаев

Защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса перейдет в «Байер», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Леверкузенский клуб заплатит 35 миллионов евро и около 6 миллионов в виде бонусов. Игрок подпишет контракт до лета 2030 года. «Ливерпуль» сохранил за собой опцию первоочередного выкупа защитника.

Куанса является воспитанником «Ливерпуля». Он играет в системе клуба с 5 лет. Его контракт истекает летом 2029 года. В прошлом сезоне защитник провел 25 матчей.

