«Бавария» заинтересована в полузащитнике Мартинелли

«Бавария» намерена подписать полузащитника «Арсенала» Габриэла Мартинелли, сообщает The Times.

По данным источника, 24-летний бразилец является одним из вариантов для «Баварии», которая упустила Флориана Вирца. При этом «Арсенал» намерен снизить зарплату Мартинелли. The Athletic указывает, что лондонцы будут готовы расстаться с игроком за сумму свыше 58 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Мартинелли в 51 матче за «Арсенал» во всех турнирах забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 55 миллионов евро.