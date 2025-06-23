«Бавария» включилась в борьбу за Гиттенса из «Боруссии»

Вингер «Боруссии» Джейми Гиттенс может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Kicker.

По сведениям источника, на 20-летнего англичанина претендует «Бавария». Мюнхенцы готовы предложить за игрока 64 миллиона евро. Также сообщалось, что на вингера претендует «Челси», который предлагает 50 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Гиттенс провел 49 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт игрока действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.