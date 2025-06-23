Футбол
23 июня, 04:38

«Бавария» включилась в борьбу за Гиттенса из «Боруссии»

Сергей Разин
корреспондент

Вингер «Боруссии» Джейми Гиттенс может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Kicker.

По сведениям источника, на 20-летнего англичанина претендует «Бавария». Мюнхенцы готовы предложить за игрока 64 миллиона евро. Также сообщалось, что на вингера претендует «Челси», который предлагает 50 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Гиттенс провел 49 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт игрока действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» начал переговоры о продлении контракта с Вольтемаде

Источник: дортмундская «Боруссия» подписала вратаря Древеса из «Бохума»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 5 5 0 0 22-3 15
2
 Боруссия Д 5 4 1 0 11-3 13
3
 РБ Лейпциг 5 4 0 1 7-7 12
4
 Айнтрахт Ф 5 3 0 2 17-13 9
5
 Штутгарт 5 3 0 2 7-6 9
6
 Байер 5 2 2 1 10-8 8
7
 Хоффенхайм 5 2 1 2 9-11 7
8
 Кельн 5 2 1 2 10-9 7
9
 Фрайбург 5 2 1 2 9-9 7
10
 Ст-Паули 5 2 1 2 8-8 7
11
 Унион Б 5 2 1 2 8-11 7
12
 Вольфсбург 5 1 2 2 7-7 5
13
 Гамбург 5 1 2 2 2-8 5
14
 Майнц 5 1 1 3 5-6 4
15
 Вердер 5 1 1 3 8-14 4
16
 Хайденхайм 5 1 0 4 4-10 3
17
 Аугсбург 5 1 0 4 8-12 3
18
 Боруссия М 5 0 2 3 5-12 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:30
Хоффенхайм – Кельн
 - : -
4.10 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 - : -
4.10 16:30
Байер – Унион Б
 - : -
4.10 16:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 - : -
4.10 16:30
Вердер – Ст-Паули
 - : -
4.10 19:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
5.10 16:30
Штутгарт – Хайденхайм
 - : -
5.10 18:30
Гамбург – Майнц
 - : -
5.10 20:30
Боруссия М – Фрайбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 10
Джан Узун

Джан Узун

Айнтрахт Ф

 5
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Боруссия Д

 4
П
Андрей Илич

Андрей Илич

Унион Б

 5
Луис Диас

Луис Диас

Бавария

 3
Рицу Доан

Рицу Доан

Айнтрахт Ф

 3
И К Ж
Фабиу Виейра

Фабиу Виейра

Гамбург

 3 1 1
Йохан Манзамби

Йохан Манзамби

Фрайбург

 3 1 1
Пауль Небель

Пауль Небель

Майнц

 3 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
Все новости