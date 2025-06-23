«Бавария» включилась в борьбу за Гиттенса из «Боруссии»
Вингер «Боруссии» Джейми Гиттенс может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Kicker.
По сведениям источника, на 20-летнего англичанина претендует «Бавария». Мюнхенцы готовы предложить за игрока 64 миллиона евро. Также сообщалось, что на вингера претендует «Челси», который предлагает 50 миллионов евро.
В сезоне-2024/25 Гиттенс провел 49 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт игрока действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|5
|5
|0
|0
|22-3
|15
|
2
|Боруссия Д
|5
|4
|1
|0
|11-3
|13
|
3
|РБ Лейпциг
|5
|4
|0
|1
|7-7
|12
|
4
|Айнтрахт Ф
|5
|3
|0
|2
|17-13
|9
|
5
|Штутгарт
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
6
|Байер
|5
|2
|2
|1
|10-8
|8
|
7
|Хоффенхайм
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
8
|Кельн
|5
|2
|1
|2
|10-9
|7
|
9
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
10
|Ст-Паули
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|
11
|Унион Б
|5
|2
|1
|2
|8-11
|7
|
12
|Вольфсбург
|5
|1
|2
|2
|7-7
|5
|
13
|Гамбург
|5
|1
|2
|2
|2-8
|5
|
14
|Майнц
|5
|1
|1
|3
|5-6
|4
|
15
|Вердер
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
16
|Хайденхайм
|5
|1
|0
|4
|4-10
|3
|
17
|Аугсбург
|5
|1
|0
|4
|8-12
|3
|
18
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|5-12
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|- : -
|4.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|- : -
|4.10
|16:30
|
Байер – Унион Б
|- : -
|4.10
|16:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|- : -
|4.10
|16:30
|
Вердер – Ст-Паули
|- : -
|4.10
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|5.10
|16:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|- : -
|5.10
|18:30
|
Гамбург – Майнц
|- : -
|5.10
|20:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|10
|
|
Джан Узун
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|4
|П
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|
|
Луис Диас
Бавария
|3
|
|
Рицу Доан
Айнтрахт Ф
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|3
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Пауль Небель
Майнц
|3
|1
|1
Новости