23 июня, 02:03

«Арсенал» может отказаться от трансфера Шешко из-за высоких требований по зарплате

Сергей Разин
корреспондент

Переход форварда «Лейпцига» Беньямина Шешко в «Арсенал» может сорваться, сообщает Mirror.

По сведениям источника, лондонский клуб может отказаться от перехода 22-летнего словенца из-за его требований по зарплате. В случае срыва сделки «Арсенал» готов побороться за форварда «Спортинга» Виктора Дьокереша.

Шешко выступает за «Лейпциг» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 45 матчей, забил 21 мяч и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 70 миллионов евро.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лейпциг
Беньямин Шешко
    «Манчестер Юнайтед» может приобрести Мойзе Кина
