Товен выбыл до конца года из-за травмы

Нападающий «Марселя» Флориан Товен пропустит остаток года из-за травмы. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

? Medical Announcement: @FlorianThauvin and the Club have agreed for the player to undergo an operation in the coming days. He will undergo a period of unavailability until the winter break. pic.twitter.com/EGea61pV1J — Olympique Marseille (@OM_English) September 11, 2019

Сообщается, что француз получил повреждение лодыжки около 4,5 месяцев назад. Клуб и футболист договорились, что он перенесет операцию. Игрок вернется в строй после зимнего перерыва в чемпионате Франции.

26-летний Флориан Товен в текущем сезоне провел один матч за «Марсель».

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