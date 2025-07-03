Источник: полузащитник «Милана» Адли близок к переходу в «Спартак»
«Спартак» намерен подписать полузащитника «Милана» Ясина Адли, сообщил инсайдер Иван Карпов.
В сезоне-2024/25 24-летний француз выступал в аренде в «Фиорентине». В 35 матчах он забил 5 голов, отдал 7 результативных передач. Его контракт с «Миланом» действует до 30 июня 2026 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 11 миллионов евро.
Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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|21-12
|25
|
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|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
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|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
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|
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|6
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|
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|12
|2
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|11
|
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|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
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|12
|2
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|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
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|1.11
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|Локомотив – Спартак
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|Крылья Советов – Зенит
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Маркиньос
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|1
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|4
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