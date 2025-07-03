Источник: полузащитник «Милана» Адли близок к переходу в «Спартак»

«Спартак» намерен подписать полузащитника «Милана» Ясина Адли, сообщил инсайдер Иван Карпов.

В сезоне-2024/25 24-летний француз выступал в аренде в «Фиорентине». В 35 матчах он забил 5 голов, отдал 7 результативных передач. Его контракт с «Миланом» действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 11 миллионов евро.