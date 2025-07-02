Защитник сборной Аргентины Медина на правах аренды перешел из «Ланса» в Марсель»

«Марсель» арендовал защитника «Ланса» и сборной Аргентины Факундо Медину, сообщается на сайте французского клуба.

В сделку, рассчитанную до конца сезона-2025/26, включена опция выкупа.

Медина выступал за «Ланс» с 2020 года. Он провел за команду 165 матчей, забил восемь мячей и сделал десять голевых передач. Также на его счету семь матчей в сборной Аргентины. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 миллионов евро.