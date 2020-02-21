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Экс-форвард «Крыльев Советов» Коллер появился в PES 2020 в качестве легенды футбола

00:13
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Разработчики футбольного симулятора eFootball PES 2020 добавили в игру четырех новых легендарных игроков. В течение недели игроки смогут заполучить в свои команды в режиме myClub Яна Коллера, Сола Кэмпбелла, Шея Гивена и Гарета Бэрри.

Напомним, 202-сантиметровый чешский форвард Коллер с 2008 по 2009 год выступал за «Крылья Советовов». В России он забил 16 голов в 46 матчах.

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