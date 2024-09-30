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Сегодня, 15:55

Чемпион России по FIFA оценил рейтинги россиян в EA FC 25: «Для Сафонова 77 — нормально. У Головина мало»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратный чемпион России по FIFA и болельщик «Спартака» Сергей Никифоров (KEFIR) в комментарии «СЭ» оценил показатели российских футболистов в новой игре EA FC 25.

«У Сафонова рейтинг 77 — нормально! Покажет себя через сезон. Если Доннарумма будет ломаться до конца сезона, то он сможет претендовать на игрока сезона в игре. У Головина маленький рейтинг. После прошлого удачного сезона должен быть где-то 84. Остальные на своем месте», — сказал Никифоров «СЭ».

Ранее стало известно, что самым высокорейтинговым россиянином в игре стал полузащитник «Монако» Александр Головин с показателем 81. Далее идут голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов (77) и нападающий ПАОКа Федор Чалов (75).

Александр Головин
Матвей Сафонов
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